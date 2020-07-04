2020-07-04T13:21:59+03:00
Общество

Печорам разработают дизайн-код города

Анастасия Тарасова
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В скором времени в рамках работы АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове» будет разработан дизайн-код города Печоры.

Преображение и в целом социально-экономическое развитие Печорского района обсуждали вчера на совещании у губернатора Михаила Ведерникова.

Справка: Дизайн-код — то, что позволяет визуально объединить пространство города, его уникальный стиль, отражающий его идентичность, его прошлое и настоящее.

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Сообщается, что уже 27 июля регион заключит контракт с проектировщиком, после чего начнется разработка генплана и дизайн-кода города.

Будет проработано все до малейших деталей: будут установлены требования к размещению рекламы, к виду фасадов домов и даже заборов. Уделят внимание не только восстановлению памятников, но и модернизации инфраструктуры и внешнего облика районного центра в целом.

Поддержку готовы оказать митрополит Тихон и председатель Совета организации Сергей Степашин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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