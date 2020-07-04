В июле жителей Псковской области ожидают 4 магнитных бури
Жителей Псковской области в июле ожидает несколько магнитных бурь.
Изменения в магнитном поле Земли негативно отражается на здоровье. Особенно сильно от этого страдают метеозависимые люди.
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4 июля. В этот день будет проходить магнитная буря средней силы, и ее признаки смогут ощутить лишь очень метеозависимые люди.
6-7 июля. Достаточно сильная магнитная буря. Многие люди смогут ощутить, что сил ни на что нет, хронические заболевания могут обостриться, настроение будет не очень хорошим, а артериальное давление может менять свои показатели.
15-17 июля. В эти дни также будет достаточно мощная магнитная буря. От ее негативного воздействия могут страдать даже люди, с достаточно хорошим иммунитетом.
29 июля. Последняя июльская магнитная буря будет средней мощности. Может повыситься раздражительность, нервозность, а также возникать бессонница.
ИСТОЧНИК KP.RU