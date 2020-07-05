Ребёнок и мужчина на велосипедах стали жертвами наезда автотранспорта в Псковской области

5 Июль 2020 2020-07-05T12:38:29+03:00

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За минувшие сутки в Псковской области сбили двух велосипедистов. Об этом сообщило УМВД России по Псковской области.

На девятом километре дороги Псков-Муровицы, примерно, в полпятого вечера, женщина на Мерседесе наехала на ребенка 7 лет за рулем велосипеда. Велосипедист неожиданно выехал на проезжую часть из-за стоявшего автомобиля. Водитель машины была трезвой. Ребенка госпитализировали с травмой головы и двумя переломами.

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А около полуночи в Пскове на Юбилейной водитель Лады Гранты сбил мужчину на велосипеде, когда съезжал на прилегающую территорию. В итоге, велосипедиста увезла скорая помощь, он получил травму головы с ранами на лице и шее. Оба мужчины были трезвыми.

УГИБДД УМВД России по Псковской области проводит проверку и просит водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения. А велосипедистов – переходить дорогу в положенном месте, слезая со своего двухколесного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU