Какие правила установили библиотеки во время карантина
Псковские библиотеки уточнили правила обслуживания читателей во время пандемии. Об этом оповестили в Псковской городской библиотеке.
Библиотеки уже открылись, но с читателями они работают с ограничительными мерами. Помимо того, что клиенты должны посещать помещения в масках, существуют другие правила.
Читатели должны заранее записываться по телефону, обрабатывать руки при входе и соблюдать социальную дистанцию полтора метра. В помещениях не может находиться более трех человек вместе с библиотекарем и прибывать там не более получаса.
Залы для чтения закрыты, также нельзя самостоятельно пользоваться компьютерами. Если человек нарушает правила, его могут удалить из помещения и не обслуживать.
Директивы действуют до следующего распоряжения губернатора Псковской области.
ИСТОЧНИК KP.RU