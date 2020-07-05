Какие правила установили библиотеки во время карантина

5 Июль 2020 2020-07-05T13:13:06+03:00

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Псковские библиотеки уточнили правила обслуживания читателей во время пандемии. Об этом оповестили в Псковской городской библиотеке.

Библиотеки уже открылись, но с читателями они работают с ограничительными мерами. Помимо того, что клиенты должны посещать помещения в масках, существуют другие правила.

Читатели должны заранее записываться по телефону, обрабатывать руки при входе и соблюдать социальную дистанцию полтора метра. В помещениях не может находиться более трех человек вместе с библиотекарем и прибывать там не более получаса.

Залы для чтения закрыты, также нельзя самостоятельно пользоваться компьютерами. Если человек нарушает правила, его могут удалить из помещения и не обслуживать.

Директивы действуют до следующего распоряжения губернатора Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU