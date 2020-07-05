«Ледовый дворец» встречает первых посетителей

5 Июль 2020 2020-07-05T15:48:24+03:00

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В Пскове начал работать «Ледовый дворец» после карантинных мер. Об этом сообщается на официальном сайте спортивного учреждения.

Массовые катания еще не разрешены, но секции уже начали восстанавливаться после карантина. На сайте «Ледового дворца» уже выложено расписание с 4 по 12 июля, поэтому хоккеисты и фигуристы возобновили тренировки.

Открыли сезон катания 4 июля дети-сироты из «Деревни SOS». Ребята катаются уже не первый раз и всегда получают кучу эмоций.

«Работа будет ограниченной и далека от тои , которая была. Мы тоже соскучились по массовым катаниям и спортивным соревнованиям. Сейчас очень важно всем соблюдать все правила, чтобы как можно быстрее придти к снятию всех ограничении » - говорится на официальной странице «Ледового дворца» ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU