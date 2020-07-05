Псковская Росгвардия запустила для псковичей фотоконкурс

5 Июль 2020 2020-07-05T16:58:49+03:00

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Псковская Росгвардия приглашает принять участие во всероссийском фотоконкурсе «В объективе Росгвардия», сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Цель конкурса – «популяризация и развитие творчества в области фотографии, усиления роли в культурно-эстетическом воспитании, повышения престижа службы в войсках национальной гвардии и формирование объективного общественного мнения о служебно-боевой деятельности подразделений Росгвардии» - говорится на официальном сайте ведомства.

Фотоконкурс проводится по семи номинациям: «Гражданственность и патриотизм», «Всегда на страже», «Портрет», «Пейзаж», «Быстрее. Выше. Сильнее», «О службе с улыбкой» и «Росгвардия глазами общества».

Первый этап уже начался и продлится до 1 августа в округах, а второй стартует с 1 августа по 31 октября в Москве.

По результатам фотоконкурса будет определен обладатель гран-при и победители в каждой номинации. Лауреатам фотоконкурса будут вручены специальные призы и дипломы. Также будет выставка работ лауреатов в выставочных залах Москвы.

Заявки, фотоработы и портретные фото авторов-участников первого этапа фотоконкурса необходимо направлять на адрес электронной почты: rosgvard60@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU