Из Нью-Йорка в Россию летят жители Псковской области

6 Июль 2020 2020-07-06T09:46:43+03:00

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Сегодня, 6 числа, "Аэрофлот"совершает вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву, на борту самолета 400 наших сограждан, которые оказались за границей во время пандемии коронавируса. Об этом сообщили РИА Новости.

Ночью самолет вылетел из нью-йоркского аэропорта им. Джона Кеннеди. В список 12-го рейса было разрешено попасть 30 регионам России, в том числе и Псковской области. Сейчас домой в Россию направляются 391 человек, в том числе и 21 младенец.

«Среди них – лица в непростой жизненной ситуации, пожилые и имеющие инвалидность. Как всегда, в зоне особого внимания такая незащищенная категория, как наши молодые сограждане. Сегодня на Родину возвращается один студент, срок обучения и проживания в общежитии которого истек, и один школьник, оказавшийся в стране по программе «образовательного обмена», - посол России в США Анатолий Антонов сообщил о 52 человек, нуждающихся в незамедлительной репарации.

С начала вывоза россиян из США удалось эвакуировать около 4 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU