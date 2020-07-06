В Великих Луках обновят детскую поликлинику

6 Июль 2020 2020-07-06T12:53:20+03:00

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В Великий Луках в августе начнут ремонтировать детскую поликлинику. Об этом пишет корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Подрядчик заменит инженерные сети, включая канализацию, узлы электроснабжения и теплоснабжения, вентиляцию. Поменяется расположение некоторых кабинетов.

Появится новый вход с автоматическими дверями, которые будут смотреть на улицу Льва Толстого. Рассказала Главный врач Великолукской детской больницы Татьяна Менькова.

Она также отметила, что пациентов перенаправят в другие поликлиники, куда именно, сообщат позже.

ИСТОЧНИК KP.RU