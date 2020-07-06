В Великих Луках обновят детскую поликлинику
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В Великий Луках в августе начнут ремонтировать детскую поликлинику. Об этом пишет корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».
Подрядчик заменит инженерные сети, включая канализацию, узлы электроснабжения и теплоснабжения, вентиляцию. Поменяется расположение некоторых кабинетов.
Появится новый вход с автоматическими дверями, которые будут смотреть на улицу Льва Толстого. Рассказала Главный врач Великолукской детской больницы Татьяна Менькова.
Она также отметила, что пациентов перенаправят в другие поликлиники, куда именно, сообщат позже.
ИСТОЧНИК KP.RU