2020-07-06T16:59:04+03:00
Общество

В Пскове на несколько месяцев перекроют Петровскую улицу

Анна Лаба
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В Пскове начнут ремонт улицы Петровской 13 июля. Об этом сообщил директор «ДорстройСервис» Корюн Аветян на совещании в администрации города.

Сообщается, что ремонт затронет участок дороги от улицы Коммунальной до Комсомольской площади. Будут менять тротуары от улицы Красноармейской до улицы Госпитальной.

Помимо этого, 10 августа начнется ремонт улицы Рокоссовского.

По плану все работы должны закончить 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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