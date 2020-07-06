В Пскове на несколько месяцев перекроют Петровскую улицу

6 Июль 2020 2020-07-06T16:59:04+03:00

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В Пскове начнут ремонт улицы Петровской 13 июля. Об этом сообщил директор «ДорстройСервис» Корюн Аветян на совещании в администрации города.

Сообщается, что ремонт затронет участок дороги от улицы Коммунальной до Комсомольской площади. Будут менять тротуары от улицы Красноармейской до улицы Госпитальной.

Помимо этого, 10 августа начнется ремонт улицы Рокоссовского.

По плану все работы должны закончить 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU