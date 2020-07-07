Срок до 20-ти лет грозит подростку за изнасилование 8-летней девочки
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В Невельском районе подросток 14-ти лет совершил действия сексуального характера к 8-летней девочке. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом оповестили в «Псковской правде» с отсылкой на прокуратуру Невельского района.
Преступное действие произведено в деревне Сорокино Невельского района с 24 на 25 июня.
Уголовное дело возбуждено 26 июля по статье об иных действиях сексуального характера с использованием беспомощности потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста.
Подростка, по решению суда, могут лишить свободы на срок от 12 до 20 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU