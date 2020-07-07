2020-07-07T11:55:35+03:00
Общество

В Пскове открыли экспозицию пленэрных работ из Черногории, Сербии и Швеции

Анна Лаба
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Фото группы выставочного зала в соцсети ВКонтактеФото группы выставочного зала в соцсети ВКонтакте
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В выставочном зале Союза художников, в Пскове стартовала экспозиция «Да здравствует пленэр». Об этом сообщили в официальной группе зала Союза художников в социальной сети ВКонтакте.

Справка: пленэр – это рисование с натуры под открытым небом. Объектом рисования может быть, например, Псковский кремль или природа во всем ее многообразии и даже ветер.

Представлено «более 100 работ четырех преподавателей Детской художественной школы города Пскова, написанные в разных техниках и в разные временные периоды на пленэрах в Черногории, Сербии и Швеции» - заявили организаторы.

Показаны картины Цветкова Олега, Семенова Сергея, Рыжковой Софьи, Гордеевой Ларисы.

Выставка продлится до 19 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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