В Пскове открыли экспозицию пленэрных работ из Черногории, Сербии и Швеции
В выставочном зале Союза художников, в Пскове стартовала экспозиция «Да здравствует пленэр». Об этом сообщили в официальной группе зала Союза художников в социальной сети ВКонтакте.
Справка: пленэр – это рисование с натуры под открытым небом. Объектом рисования может быть, например, Псковский кремль или природа во всем ее многообразии и даже ветер.
Представлено «более 100 работ четырех преподавателей Детской художественной школы города Пскова, написанные в разных техниках и в разные временные периоды на пленэрах в Черногории, Сербии и Швеции» - заявили организаторы.
Показаны картины Цветкова Олега, Семенова Сергея, Рыжковой Софьи, Гордеевой Ларисы.
Выставка продлится до 19 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU