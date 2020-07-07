2020-07-07T12:46:21+03:00
Общество

Псковские маскоты будут встречать абитуриентов в Новгородском университете

Анна Лаба
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Картинка из группы кванториума в соцсети ВКонтактеКартинка из группы кванториума в соцсети ВКонтакте
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Псковичи выиграли у Великого Новгорода на хакатоне «W.I.S.E.- camp. Way Into Science & Engineering». В официальной группе «Кванториум» в социальной сети ВКонтакте сообщили, что команда из Пскова заняла первое место в треке AR (дополненная реальность).

Хакатон проходил в онлайн-режиме с 3 по 5 июля. Организатором выступил центр развития талантов Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого.

Псковские подростки Иван Платонов, Анастасия Бесфамильная-Сабодаш и Данила Алексеев оживили Новгородский университет. Сделать поступление в вуз запоминающимся для абитуриентов, было придумано с помощью серии персонажей "маскотов", рассказали в группе:

«По замыслу ребят, на стенах университета можно было бы разместить QR-коды. Если навести на них телефон, то появится маскот, который расскажет интересный факт про университет или факультет, процитирует ученого и предложит мини-игру, связанную с определенной областью науки».

Справка: маско т — это персонаж-талисман, который может быть совершенно непохожим ни на человека, ни на животное. По задаче псковских школьников, маскоты в НовГУ мультипликационные персонажи, очень напоминающие самих студентов. Они должны стать узнаваемыми персонажами и даже олицетворять собой высшее учебное заведение.

Победители хакатона получат призы и дополнительные баллы к ЕГЭ в портфолио при поступлении в Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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