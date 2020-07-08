2020-07-08T09:26:37+03:00
Общество

До +23 градусов ожидается в Пскове 8 июля

Анастасия Тарасова
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..Фото: Александр СИДОРЕНКО
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По данным Псковского ЦГМС, 8 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность и до 23 градусов тепла.

Днем местами пройдут кратковременные дожди, температура будет колебаться в пределах +18…+23 °C.

Ночью преимущественно без осадков, столбик термометра может упасть до +8°C.

Ветер западных и юго-западных направлений будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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