2020-07-08T10:00:05+03:00
Общество

Псковский ЗАГС заработает в обычном режиме

Анна Лаба
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В Псковской области с 15 июля разрешат регистрацию браков с участием гостей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Заинтересованные подписчики задали вопрос Ведерникову, когда же все-таки у нас можно будет проводить торжественную регистрацию брака с гостями. Человек сослался на то, что в других регионах уже ослабили ограничения для загсов.

«Можно расставить людей с учётом социальной дистанции в большом зале (на 40 человек)» - заявил подписчик.

Губернатор дал свое добро на 15 июля, но с пометкой - в зале не должно быть более 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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