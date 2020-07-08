Псковский ЗАГС заработает в обычном режиме
В Псковской области с 15 июля разрешат регистрацию браков с участием гостей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Заинтересованные подписчики задали вопрос Ведерникову, когда же все-таки у нас можно будет проводить торжественную регистрацию брака с гостями. Человек сослался на то, что в других регионах уже ослабили ограничения для загсов.
«Можно расставить людей с учётом социальной дистанции в большом зале (на 40 человек)» - заявил подписчик.
Губернатор дал свое добро на 15 июля, но с пометкой - в зале не должно быть более 10 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU