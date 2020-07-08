В Пскове отменен запрет на профилактические медицинские осмотры
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Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук заявил, что в связи с улучшением эпидемиологической обстановки отменен запрет на плановые профилактические медицинские осмотры населения, сообщает Псковское агенство информации в своем telegram-канале.
«Если удержим показатели, в течение недели обратимся, чтобы перейти со второго этапа снятия ограничений к третьему», - сообщил Нестерук.
При этом он добавил, «обстановка расслабляться не дает». Если будет наблюдаться всплеск заболеваемости, в области снова ужесточат карантинные меры.
ИСТОЧНИК KP.RU