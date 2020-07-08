2020-07-08T13:08:54+03:00
Происшествия

В Псковской области дети сбегают из дома каждую неделю

Анастасия Тарасова
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Фото: poiskdetei73.ruФото: poiskdetei73.ru
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Заместитель начальника полиции УМВД России по Псковской области по ООП Леонид Бураковский в эфире ПАИ-live рассказал, что буквально каждую неделю полиция получает сообщения в дежурную часть об уходах детей.

«Причины различные и возраст тоже: и младше 14 лет, и старше Причины: желание погулять ночью с друзьями. Такие факты чаще случаются в неблагополучных семьях, где есть конфликты. Не так давно родители заставляли приемного ребенка выполнять обязанности по дому, а в ответ он сбежал из дома и просто гулял на улице», - отметил Бураковский.

По каждому факту стараются разобраться в причинах, почему ребенок ушел из дома.

Леонид Бураковский отметил, что бывают случаи, когда родители не сообщают в полицию о том, что ребенок ушел из дома. «Невмешательство субъектов профилактики в эти факты приводят к тому, что ребенок в дальнейшем снова уходят», - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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