2020-07-08T13:43:31+03:00
Общество

В Псковской области две трети заболевших коронавирусом заразились контактно

Анастасия Тарасова
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Фото: Сергей КонстантиновФото: Сергей Константинов
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В Псковской области две трети заболевших коронавирусом заразились через контакт. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время селекторного совещания с медиками 8 июля, сообщает Псковское агентство информации.

«В основном инфицирование происходит по контакту, таким образом заразились 2/3 заболевших», - добавил Нестерук. Вторым по популярности местом заражения являются лечебные учреждения. На третьем месте – предприятия.

Александр Нестерук отметил, что «в 30% случаев источники инфицирования проследить на удалось»

Также Александр Нестерук расскзал, что все имеющиеся очаги в регионе в ближайшее время должны «затухнуть». В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Пскове сняли запрет на плановые профилактические медицинские осмотры населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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