Псковичу Никите ищут семью, чтобы интернат не лишил ребенка дееспособности

8 Июль 2020 2020-07-08T14:16:27+03:00

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Невидящему псковичу Никите нужен опекун, чтобы его навсегда не лишили дееспособности. Об этом сообщили на официальном сайте благотворительного фонда «Дети ждут».

Через месяц парень станет совершеннолетним, но незрячий и живет в детском доме сиротой. После дня рождения его не смогут содержать в детдоме и отправят в психоневрологический интернат.

«А это значит, что он никогда не сможет создать семью, не сможет сам ничего решать, делать, жить» - пишут блогеры в аккаунте Instagram.

Несмотря на то, что у Никиты почти на сто процентов отсутствует зрение, он хорошо ориентируется в привычном пространстве. В быту старается делать все сам и не просить помощи, написано в анкете мальчика.

По словам сотрудников детского дома, развитие для своего возраста не замедлено, успевает за школьной программой.

ИСТОЧНИК KP.RU