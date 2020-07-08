Псковичу Никите ищут семью, чтобы интернат не лишил ребенка дееспособности
Невидящему псковичу Никите нужен опекун, чтобы его навсегда не лишили дееспособности. Об этом сообщили на официальном сайте благотворительного фонда «Дети ждут».
Через месяц парень станет совершеннолетним, но незрячий и живет в детском доме сиротой. После дня рождения его не смогут содержать в детдоме и отправят в психоневрологический интернат.
«А это значит, что он никогда не сможет создать семью, не сможет сам ничего решать, делать, жить» - пишут блогеры в аккаунте Instagram.
Несмотря на то, что у Никиты почти на сто процентов отсутствует зрение, он хорошо ориентируется в привычном пространстве. В быту старается делать все сам и не просить помощи, написано в анкете мальчика.
По словам сотрудников детского дома, развитие для своего возраста не замедлено, успевает за школьной программой.
ИСТОЧНИК KP.RU