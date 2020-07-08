РЖД запускает 160 составов дальнего следования
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РЖД восстанавливает работу, начинает запускать поезда дальнего следования, отмененные из-за пандемии. Об этом сообщается на официальном сайте РЖД.
Летом и в сентябре продажи билетов увеличиваются вдвое, поэтому приняли решение «возобновить движение (или увеличат периодичность) более 160 поездов, в том числе все скоростные поезда «Сапсан», «Стриж» и «Ласточка» - отметили в пресс-службе.
В поездах дальнего следования соблюдаются все санитарные меры для обеспечения безопасной пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU