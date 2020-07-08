РЖД запускает 160 составов дальнего следования

8 Июль 2020 2020-07-08T15:44:52+03:00

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РЖД восстанавливает работу, начинает запускать поезда дальнего следования, отмененные из-за пандемии. Об этом сообщается на официальном сайте РЖД.

Летом и в сентябре продажи билетов увеличиваются вдвое, поэтому приняли решение «возобновить движение (или увеличат периодичность) более 160 поездов, в том числе все скоростные поезда «Сапсан», «Стриж» и «Ласточка» - отметили в пресс-службе.

В поездах дальнего следования соблюдаются все санитарные меры для обеспечения безопасной пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU