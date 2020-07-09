Псковичи ищут пропавшего "Пряничка"

9 Июль 2020 2020-07-09T10:51:15+03:00

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В одной из организаций в районе ДЭУ пропала собака, сообщают в газете "Псковская провинция".

В объявлении о поиски собаки сообщается, что пес был всеобщим любимцем, его подкармливали все, и рабочие, и охранники, и просто посетители, прозывали "Пряником" или "Пирожком".

"Друзья, кто видел этого пса, дайте знать. Он не бездомный. Жил в будке в одной организации в районе ДЭУ", - пишет автор поста.

Сообщается, что последний раз пса видели вчера около дома №14 по улице Коммунальная.

ИСТОЧНИК KP.RU