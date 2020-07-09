2020-07-09T11:17:36+03:00
Экономика

Почему задержали выплаты на детей в Псковской области

Анастасия Тарасова
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Михаил Ведерников объяснил задержку в выплате пособий на детей от 3 до 7 лет некорректной работой программы. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети "Instagram".

"Сотрудникам соцзащиты приходится проверять и вводить данные вручную. Всего принято 13,5 тыс. заявлений, выплата пособий произведена 8,3 тыс. семьям. По оставшейся трети идёт активная работа. Необходимые меры для оперативного устранения возникшей проблемы предприняты", - написал губернатор в своем Instagram-аккаунте.

Также он попросил псковичей не дублировать уже поданные заявления, так как это сильно усложняет работу.

"Все представленные документы будут рассмотрены и положенные выплаты произведены", - заверил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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