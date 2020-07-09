2020-07-09T14:34:57+03:00
Общество

Елена Полонская рассказала о подготовке к Дню города Пскова

Анастасия Тарасова
Поделиться:
Фото: Катерина КочкинаФото: Катерина Кочкина
Изменить размер текста:

Елена Полонская в прямом эфире ПАИ-live рассказала, как идёт подготовка ко Дню города Пскова.

Она отметила, что если будет позволять эпидемиологическая обстановка, то празднования в честь Дня города обязательно проведут.

Планируется разделить концертную площадки на семь небольших, чтобы исключить большое скопление людей.

Творческие коллективы к проведению празднования Дня города готовы. «Салют обязательно состоится в субботу 25 июля, будет традиционный молебен на Вечевой площади псковского Кремля 24 июля, отметила глава города Пскова.

Приняли решение никакую звезду не приглашать, чтобы избежать большого скопления народа. «Никому не хочется, чтобы после проведения празднования Дня города росли показатели по заболеваемости коронавирусной инфекции» - добавила Елена Полонская в заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Таблетка» после реконструкции станет точкой притяжения псковичей
Гидроциклам запрещено появляться в акватории Великой в черте Пскова
Елена Полонская рассказала о подготовке к Дню города Пскова
Часы тишины в Псковской области могут продлить
В Пскове из-за ремонта закроют участок улицы Металлистов
Установлена личность одного из найденных в Моглино бойцов
В Псковской области появятся «социальные карты»
Почему задержали выплаты на детей в Псковской области
В Пскове поймали двух воришек, укравших люк
Еще два человека умерло от коронавируса в Псковской области
Псковичи ищут пропавшего "Пряничка"
Соцработникам Великих Лук подарили велосипеды
Минпросвещения: 1 сентября пройдет в новом формате
Два билета на “Лавандовую ночь” можно получить за победу в конкурсе
В этом году фестиваля "Железный град" не будет
Теплая и облачная погода ожидается сегодня в Пскове
Елена Полонская возглавила рейтинг первых лиц столиц СЗФО
В Бежаницком районе убили 38-летнего мужчину и сожгли тело в бане
РЖД запускает 160 составов дальнего следования
Дети в Пскове не боятся ночью ни маньяков, ни полиции
Псковичу Никите ищут семью, чтобы интернат не лишил ребенка дееспособности