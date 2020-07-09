Елена Полонская рассказала о подготовке к Дню города Пскова

9 Июль 2020 2020-07-09T14:34:57+03:00

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Елена Полонская в прямом эфире ПАИ-live рассказала, как идёт подготовка ко Дню города Пскова.

Она отметила, что если будет позволять эпидемиологическая обстановка, то празднования в честь Дня города обязательно проведут.

Планируется разделить концертную площадки на семь небольших, чтобы исключить большое скопление людей.

Творческие коллективы к проведению празднования Дня города готовы. «Салют обязательно состоится в субботу 25 июля, будет традиционный молебен на Вечевой площади псковского Кремля 24 июля, отметила глава города Пскова.

Приняли решение никакую звезду не приглашать, чтобы избежать большого скопления народа. «Никому не хочется, чтобы после проведения празднования Дня города росли показатели по заболеваемости коронавирусной инфекции» - добавила Елена Полонская в заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU