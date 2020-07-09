Гидроциклам запрещено появляться в акватории Великой в черте Пскова
Гидроциклам запрещено появляться в акватории реки Великой в черте города Пскова, об этом напомнил государственный инспектор ГИМС МЧС России по Псковской области Иван Старыш в эфире ПАИ-live.
«В черте города по постановлению им запрещено кататься. И к пляжу запрещается подходить ближе чем на 100 метров, а у нас ширина реки всего 150 метров, если он посередине идёт, то уже нарушает закон», - констатировал инспектор.
Иван Старыш отметил, что гидроциклистам хорошо было бы объединиться и выбрать лидера, который отстаивал бы их права, но пока они с этим не торопятся.
Инспектор ГИМС МЧС отметил, что инспекторы ГИМС за гидроциклистами не гоняются.
«Во-первых, чтобы не натворить дел, во-вторых, у катера ГИМС всего 85 лошадиных сил, а у самого захудалого гидроцикла - 260, - пояснил Иван Старыш.
ИСТОЧНИК KP.RU