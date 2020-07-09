2020-07-09T15:15:53+03:00
Общество

Гидроциклам запрещено появляться в акватории Великой в черте Пскова

Анастасия Тарасова
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Гидроциклам запрещено появляться в акватории реки Великой в черте города Пскова, об этом напомнил государственный инспектор ГИМС МЧС России по Псковской области Иван Старыш в эфире ПАИ-live.

«В черте города по постановлению им запрещено кататься. И к пляжу запрещается подходить ближе чем на 100 метров, а у нас ширина реки всего 150 метров, если он посередине идёт, то уже нарушает закон», - констатировал инспектор.

Иван Старыш отметил, что гидроциклистам хорошо было бы объединиться и выбрать лидера, который отстаивал бы их права, но пока они с этим не торопятся.

Инспектор ГИМС МЧС отметил, что инспекторы ГИМС за гидроциклистами не гоняются.

«Во-первых, чтобы не натворить дел, во-вторых, у катера ГИМС всего 85 лошадиных сил, а у самого захудалого гидроцикла - 260, - пояснил Иван Старыш.

ИСТОЧНИК KP.RU

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