Антон Долин призывает спасти часовню Святой Анастасии в Пскове

10 Июль 2020 2020-07-10T10:14:12+03:00

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Российский журналист и кинокритик Антон Долин призывает помочь спасти от разрушения часовню Святой Анастасии в Пскове с уникальными фресками, созданную в 1911 году архитектором Алексеем Щусевым и расписанную по эскизам Николая Рериха.

«Помогите спасти уникальную псковскую часовню, расписанную по эскизам Рериха! Можно подписать петицию, чтобы привлечь внимание к проблеме, можно сделать пожертвование здесь. И, наконец, прочитать о ситуации тут», – написал Антон Долин в своём аккаунте в Facebook.

Справка: Николай Рерих - русский художник, академик Императорской академии художеств. В течение жизни создал около 7000 картин, многие из которых находятся в известных галереях мира.

Справка: Алексей Щусев – один из самых востребованных советских архитекторов. Действительный член Императорской Академии художеств, академик архитектуры. Академик АН СССР. Известнейшим произведением Щусева стал Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве.

Фото: Дарья ХВАТКОВА

По оценке работников Псковского музея-заповедника, часовня находится в катастрофическим состоянии и если в скором времени не принять меры - то часовня Святой Анастасии с её уникальным ансамблем росписей может быть навсегда утрачена для России».

Фото: Дарья ХВАТКОВА

В течение двадцати лет сотрудники Псково-Изборского государственного музея-заповедника безрезультатно добивались от Министерства культуры РФ выделения средств на сохранение Анастасиевской часовни и ее уникальных росписей. Почти 400 общественных организаций подписали обращение к Министерство культуры с просьбой спасти фрески Анастасиевской часовни в Пскове.

Благотворительный фонд имени Елены Рерих стал последним шансом для часовни. В день 85-летнего юбилея Пакта Рериха фонд объявил о сборе средств на сохранение Анастасиевской часовни.

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Для спасения Анастасиевской часовни необходимо собрать 4 450 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU