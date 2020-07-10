2020-07-10T10:14:12+03:00
Общество

Антон Долин призывает спасти часовню Святой Анастасии в Пскове

Анастасия Тарасова
Поделиться:
Фото: Дарья ХВАТКОВАФото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

Российский журналист и кинокритик Антон Долин призывает помочь спасти от разрушения часовню Святой Анастасии в Пскове с уникальными фресками, созданную в 1911 году архитектором Алексеем Щусевым и расписанную по эскизам Николая Рериха.

«Помогите спасти уникальную псковскую часовню, расписанную по эскизам Рериха! Можно подписать петицию, чтобы привлечь внимание к проблеме, можно сделать пожертвование здесь. И, наконец, прочитать о ситуации тут», – написал Антон Долин в своём аккаунте в Facebook.

Справка: Николай Рерих - русский художник, академик Императорской академии художеств. В течение жизни создал около 7000 картин, многие из которых находятся в известных галереях мира.

Справка: Алексей Щусев – один из самых востребованных советских архитекторов. Действительный член Императорской Академии художеств, академик архитектуры. Академик АН СССР. Известнейшим произведением Щусева стал Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве.

Фото: Дарья ХВАТКОВА

Фото: Дарья ХВАТКОВА

По оценке работников Псковского музея-заповедника, часовня находится в катастрофическим состоянии и если в скором времени не принять меры - то часовня Святой Анастасии с её уникальным ансамблем росписей может быть навсегда утрачена для России».

Фото: Дарья ХВАТКОВА

Фото: Дарья ХВАТКОВА

В течение двадцати лет сотрудники Псково-Изборского государственного музея-заповедника безрезультатно добивались от Министерства культуры РФ выделения средств на сохранение Анастасиевской часовни и ее уникальных росписей. Почти 400 общественных организаций подписали обращение к Министерство культуры с просьбой спасти фрески Анастасиевской часовни в Пскове.

Благотворительный фонд имени Елены Рерих стал последним шансом для часовни. В день 85-летнего юбилея Пакта Рериха фонд объявил о сборе средств на сохранение Анастасиевской часовни.

.

.

Для спасения Анастасиевской часовни необходимо собрать 4 450 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Авиалинии из Пскова выполняют 100% нагрузки
В Псковской области от коронавируса скончались уже 34 человека
РЖД из Пскова запустит пригородные поезда
Комету NEOWISE Псковичи могут наблюдать ночью в июле
Антон Долин призывает спасти часовню Святой Анастасии в Пскове
Сегодня в Пскове ожидается теплая и дождливая погода
«Таблетка» после реконструкции станет точкой притяжения псковичей
Гидроциклам запрещено появляться в акватории Великой в черте Пскова
Елена Полонская рассказала о подготовке к Дню города Пскова
Часы тишины в Псковской области могут продлить
В Пскове из-за ремонта закроют участок улицы Металлистов
Установлена личность одного из найденных в Моглино бойцов
В Псковской области появятся «социальные карты»
Почему задержали выплаты на детей в Псковской области
В Пскове поймали двух воришек, укравших люк
Еще два человека умерло от коронавируса в Псковской области
Псковичи ищут пропавшего "Пряничка"
Соцработникам Великих Лук подарили велосипеды
Минпросвещения: 1 сентября пройдет в новом формате
Два билета на “Лавандовую ночь” можно получить за победу в конкурсе
В этом году фестиваля "Железный град" не будет
Теплая и облачная погода ожидается сегодня в Пскове
Елена Полонская возглавила рейтинг первых лиц столиц СЗФО
В Бежаницком районе убили 38-летнего мужчину и сожгли тело в бане
РЖД запускает 160 составов дальнего следования
Дети в Пскове не боятся ночью ни маньяков, ни полиции
Псковичу Никите ищут семью, чтобы интернат не лишил ребенка дееспособности