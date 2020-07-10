2020-07-10T10:21:04+03:00
Общество

Комету NEOWISE Псковичи могут наблюдать ночью в июле

Анна Лаба
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Над Псковом целый месяц можно будет наблюдать яркий объект на небе – комету C/2020 F3 (NEOWISE), сообщило ПАИ с отсылкой на псковского астронома-любителя Петра Митрофанова.

Справка: Комета C/2020 F3 (NEOWISE) — ретроградная комета с почти параболической орбитой. Она впервые обнаружена 27 марта 2020 года с помощью телескопа NEOWISE, который и дал ей второе название.

Сейчас на комету можно взглянуть в середине ночи, около 1:00, пользуясь биноклем. Однако некоторые люди с хорошим зрением видят ее невооруженным глазом.

Астроном отметил, что небесное тело находится в северной части неба, вблизи горизонта. Так как в Псковской области ночью светлое небо, в полной мере комету будет не видно, как на юге страны.

«Тем не менее, псковские любители фотографии, имеющие зеркальные фотоаппараты с объективами 24-200 мм этой ночью могут получить весьма интересные кадры кометы над объектами архитектуры Псковского кремля. И это могут быть весьма уникальные кадры», – добавил он.

Лучше всего ее будет видно в конце месяца, когда NEOWISE войдет в созвездие Большой Медведицы.

Предлагаем вам фотографировать NEOWISE и выкладывать в социальные сети с тремя хэштегами #кометадляКП #NEOWISE #Комсомолькаяправда. А «Комсомолка» разыграет для вас призы в конце месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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