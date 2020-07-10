РЖД из Пскова запустит пригородные поезда
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Поезда из Пскова в Великие Луки возобновят работу с 17 июля. Об этом сообщается на официальном сайте РЖД.
Электрички по направлению Псков – Великие Луки и Великие Луки – Псков будут курсировать с 17 июля по 13 сентября.
Состав будет совершать поездки в пятницу, субботу и воскресенье. Из областного центра отправление в 17:30, а остановка на конечной в 22:45. Из Великих Лук в 6:50, прибытие в Псков – в 11:52.
В пригородных поездах соблюдаются все санитарные меры для обеспечения безопасной пассажиров.
РЖД также запускает 160 составов дальнего следования.
ИСТОЧНИК KP.RU