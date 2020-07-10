РЖД из Пскова запустит пригородные поезда

10 Июль 2020 2020-07-10T10:41:48+03:00

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Поезда из Пскова в Великие Луки возобновят работу с 17 июля. Об этом сообщается на официальном сайте РЖД.

Электрички по направлению Псков – Великие Луки и Великие Луки – Псков будут курсировать с 17 июля по 13 сентября.

Состав будет совершать поездки в пятницу, субботу и воскресенье. Из областного центра отправление в 17:30, а остановка на конечной в 22:45. Из Великих Лук в 6:50, прибытие в Псков – в 11:52.

В пригородных поездах соблюдаются все санитарные меры для обеспечения безопасной пассажиров.

РЖД также запускает 160 составов дальнего следования.

ИСТОЧНИК KP.RU