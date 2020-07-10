Авиалинии из Пскова выполняют 100% нагрузки
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Авиарейсы из Пскова в Анапу и Калининград заполнены на 100%. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании «РусЛайн».
Самолеты летают по вторникам и субботам, такое расписание будет до 22 сентября.
«И Анапа, и Калининград — это очень интересные города для посещения и проведения летнего отпуска. Это отличная возможность для жителей Пскова, которые, я уверен, уже оценили ее по достоинству», - сказал коммерческий директор авиакомпании Александр Крутов.
В аэропорту соблюдаются все санитарные нормы, а также каждый самолет проходит дезинфекцию.
ИСТОЧНИК KP.RU