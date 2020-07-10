В Пскове завтра состоится онлайн-фестиваль «Псковское наследие»
Завтра в Пскове в онлайн-формате пройдет фестиваль «Псковское наследие», сообщили организаторы на официальной страничке в социальной сети «ВКонтакте».
.
«В нашем Городе живут интересные Люди и наш Фестиваль творчески раскрывает все возможности Мастеров, Ремесленников, Писателей и других талантливых людей всей Псковской области», сообщает организатор фестиваля Ксения Жадан.
Во время фестиваля псковичи смогут пообщаться с мастерами в группе Фестиваля, увидеть новый посты и интересные истории, посмотреть видео мастер-классов и выступлений и, конечно, принять участие в розыгрыше подарков от Псковских Мастеров.
Посмотреть работы участников и познакомиться с ними поближе можно уже сейчас в специальной тематической группе фестиваля.
ИСТОЧНИК KP.RU