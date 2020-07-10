2020-07-10T12:47:53+03:00
Общество

В Пскове завтра состоится онлайн-фестиваль «Псковское наследие»

Анастасия Тарасова
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..Фото: Архив «КП» в Ижевске
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Завтра в Пскове в онлайн-формате пройдет фестиваль «Псковское наследие», сообщили организаторы на официальной страничке в социальной сети «ВКонтакте».

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«В нашем Городе живут интересные Люди и наш Фестиваль творчески раскрывает все возможности Мастеров, Ремесленников, Писателей и других талантливых людей всей Псковской области», сообщает организатор фестиваля Ксения Жадан.

Во время фестиваля псковичи смогут пообщаться с мастерами в группе Фестиваля, увидеть новый посты и интересные истории, посмотреть видео мастер-классов и выступлений и, конечно, принять участие в розыгрыше подарков от Псковских Мастеров.

Посмотреть работы участников и познакомиться с ними поближе можно уже сейчас в специальной тематической группе фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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