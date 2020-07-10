В Псковской библиотеке появилась онлайн-игротека
Псковская детская экологическая библиотека «Радуга» разработала онлайн-игротеку в рамках Международного фестиваля «Река Великая.
Игротека называется «Река Великая – наша гордость» и выложена на сайте Централизованной библиотечной системы Пскова.
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Желающим принять участие в игре нужно будет вспомнить,о притоках реки Великой, собрать мосты из пазлов и поразгадывать загадки про виды псковских промысловых рыб.
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Также на сайте городской Централизованной библиотечной системы есть электронный путеводитель по садам и паркам Пскова. Кроме того, все желающие могут посетить виртуальную видеоэкскурсию по дендропарку возле Мирожского монастыря и по Ботаническому саду.
ИСТОЧНИК KP.RU