Три года назад ушел из жизни псковский краевед Натан Левин

10 Июль 2020 2020-07-10T13:52:55+03:00

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Три года назад, 10 июля 2017 года, ушел из жизни Натан Феликсович Левин - первый послереволюционный псковский краевед, которому присвоили звание «Почетный гражданин Пскова».

Именно Левину было доверено составление исторического обоснования для представления ходатайств о присвоении Пскову Почётного звания «Город воинской славы».

Он также внесён в «Золотую летопись славных дел к 1100-летию г. Пскова», и награждён медалями «В память 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи», «За заслуги перед Псковом», «Меценат столетия».

По его инициативе переизданы первые открытки Пскова (1998) и Пушкиногорья (1999) к столетним юбилеям их появления. В 2000-2003 годах в издательстве вышли 4 альбома под общим названием «Псков на старых открытках». Среди многочисленных публикаций Натана Левина, общее число которых приближается к пятистам, немало статей посвящены благотворительным общественным организациям, а также благотворителям дореволюционного Пскова.

ИСТОЧНИК KP.RU