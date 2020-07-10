2020-07-10T14:04:06+03:00
Общество

Псковские археологи обнаружили древний фундамент в центре города

Анна Лаба
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Фото: Археологический центр Псковской областиФото: Археологический центр Псковской области
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В Пскове на улице Леона Поземского обнаружили каменную постройку. Об этом сообщили в Археологическом центре Псковской области на странице в Instagram.

«Сегодня мы изучаем ранее неизвестную каменную постройку, которая долгое время скрывалась под проезжей частью недалеко от церкви Козьмы и Дамиана с Примостья» - прокомментировали в аккаунте центра.

Фото: Археологический центр Псковской области

Фото: Археологический центр Псковской области

Археологи предполагают, что строение XVII века, но не могут точно сказать, относится ли это к церковным постройкам, возможно, это фундамент обычного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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