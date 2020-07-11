К статистике коронавируса в Псковской области добавили ещё одну смерть

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По данным Роспотребнадзора статистика по коронавирусу в Псковской области прогрессирует в хорошую сторону.

За сутки заразилось лишь 16 человек, а выздоровело в три раза больше – 55 человек.

Всего на данный момент заразились 3 216 жителей с начала пандемии, а выздоровели 1 478 человека. Число летальных случаев 34.

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«К сожалению, статистика по смертности все еще расте т (+1). Рассчитываем, что на следующеи неделе придут последние данные по прошедшему пику заболевания», - написал глава региона в своем Instagram.