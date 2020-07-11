Что можно увидеть в «Ледовом дворце» в новом сезоне

11 Июль 2020 2020-07-11T14:14:02+03:00

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В «Ледовом дворце» в Пскове появилась новая ледозаливочная техника. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем аккаунте Instagram.

Новая машина по заливке льда стала крупным приобретением на круглую цифру 10 миллионов рублей. Предыдущая же машина почти исчерпала свой ресурс.

Кроме того, закупили профессиональный станок для заточки коньков и комплект интерактивных тренажеров для подготовки хоккеистов.

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова

«В этом году появятся новые тренажеры для отработки прыжков, для отработки комплексного движения по обыгрышу соперника, отработки ударов, а также информационное табло и хоккейная беговая дорожка» - заявил глава региона.

«Ледовый дворец» возобновил работу и открыл свои двери для посетителей уже неделю назад.

ИСТОЧНИК KP.RU