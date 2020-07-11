2020-07-11T14:14:02+03:00
Общество

Что можно увидеть в «Ледовом дворце» в новом сезоне

Анна Лаба
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Фото из Instagram-аккаунта Михаила ВедерниковаФото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова
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В «Ледовом дворце» в Пскове появилась новая ледозаливочная техника. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем аккаунте Instagram.

Новая машина по заливке льда стала крупным приобретением на круглую цифру 10 миллионов рублей. Предыдущая же машина почти исчерпала свой ресурс.

Кроме того, закупили профессиональный станок для заточки коньков и комплект интерактивных тренажеров для подготовки хоккеистов.

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова

«В этом году появятся новые тренажеры для отработки прыжков, для отработки комплексного движения по обыгрышу соперника, отработки ударов, а также информационное табло и хоккейная беговая дорожка» - заявил глава региона.

«Ледовый дворец» возобновил работу и открыл свои двери для посетителей уже неделю назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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