10 реанимобилей отправятся на псковские посты медпомощи
В Псковскую область поступили 10 новых реанимационных автомобилей в рамках национального проекта «Здравоохранение».
В церемониях передачи транспорта лечебным учреждениям принял участие Губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Как сообщает Псковское агентство информации, шесть реанимобилей на базе УАЗ и четыре – на базе Ford отправятся на псковские посты медпомощи у федеральных трасс
Фото: ПАИ
«Сегодня еще одно позитивное событие для Псковской области, – отметил он. – Мы передаем на посты скорой медпомощи, которые находятся около федеральных трасс, десять реанимобилей класса C. Это логичное мероприятие, которое мы проводим по модернизации первичного звена здравоохранения и модернизации станции скорой помощи. Мы хотим, чтобы работа строилась по-новому», - отметил Михаил Ведерников.
Фото: ПАИ
Отмечается, что это только первая партия техники. До конца года Псковская область сможет получить еще 20-30 реанимобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU