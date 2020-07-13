2020-07-13T16:15:58+03:00
Общество

10 реанимобилей отправятся на псковские посты медпомощи

Анастасия Тарасова
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Фото: ПАИФото: ПАИ
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В Псковскую область поступили 10 новых реанимационных автомобилей в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В церемониях передачи транспорта лечебным учреждениям принял участие Губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Как сообщает Псковское агентство информации, шесть реанимобилей на базе УАЗ и четыре – на базе Ford отправятся на псковские посты медпомощи у федеральных трасс

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

«Сегодня еще одно позитивное событие для Псковской области, – отметил он. – Мы передаем на посты скорой медпомощи, которые находятся около федеральных трасс, десять реанимобилей класса C. Это логичное мероприятие, которое мы проводим по модернизации первичного звена здравоохранения и модернизации станции скорой помощи. Мы хотим, чтобы работа строилась по-новому», - отметил Михаил Ведерников.

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Отмечается, что это только первая партия техники. До конца года Псковская область сможет получить еще 20-30 реанимобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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