2020-07-13T15:52:54+03:00
Общество

176 рабочих строят инфекционное отделение в Великих Луках

Анастасия Тарасова
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Фото: газета "Великолукская правда. Новости"Фото: газета "Великолукская правда. Новости"
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В строительстве Великолукского отделения Псковской инфекционной больницы участвуют 176 человек. Кроме того, на объекте задействовано 17 единиц техники.

Об этом сообщает газета «Великолукская правда Новости» со ссылкой на Дмитрия Наумкина, руководителя проекта генподрядной строительной организации Главного военного строительного управления по специальным объектам.

Инфекционный центр будет оснащен самым современным медицинским оборудованием.

Фото: газета "Великолукская правда. Новости"

Фото: газета "Великолукская правда. Новости"

«Стройка находится на начальном, но уже не на подготовительном этапе. Центр состоит из трех крыльев. В правом крыле будут располагаться палаты по приему больных, в левом – частично палаты и кабинеты для рентгена и компьютерной томографии, а в среднем – административно-бытовой корпус с приемным отделением и шлюзами», – отметил Дмитрий Наумкин.

Ввод больницы в эксплуатацию планируется в середине сентября этого года, задержек в работе не прогнозируется.

Сегодня строящийся филиал инфекционной больницы освятил иеромонах Нил.

Фото: газета "Великолукская правда. Новости"

Фото: газета "Великолукская правда. Новости"

На объекте большое внимание уделяется профилактике распространения коронавируса. Всех вновь прибывшие рабочие сдают тест на covid-19.

Рабочая техника обрабатывается дезинфицирующими растворами.

На стройплощадке Великолукского инфекционного отделения каждый раз дезрастворами обрабатывают вновь прибывшую технику..

ИСТОЧНИК KP.RU

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