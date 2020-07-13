2020-07-13T17:46:04+03:00
Общество

В Псковской области начнут строить дома для жителей аварийного жилья

Анастасия Тарасова
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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Псковская область станет пилотным регионом для новой программы расселения аварийного жилья, сообщил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин в интервью «Российской газете».

«Президент дал поручение продумать расширение программы индивидуального жилищного строительства, в том числе и для расселения аварийного фонда», - отметил Сергей Степашин.

Переселенцам из аварийного жилья планируется дать возможность вместо переезда в новые городские квартиры строить собственные загородные дома.

Сергей Степашин подчеркнул, что в Псковской области очень благоприятные условия для индивидуального строительства. Он аргументировал это тем, что «после распада СССР в регионе резко сократилось население, почти в два раза. Поэтому земли достаточно. Есть газ, электричество, дороги неплохие».

Также Степашин отметил, что все дома для переселения должны быть энергоэффективными. «Тогда жильцы будут платить на 40% меньше за тепло и электричество», - заключил он.

Также отмечается, что вместе с Псковской областью в число пилотных регионов войдёт Белгородская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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