В Псковской области ужесточили закон о тишине

14 Июль 2020 2020-07-14T11:48:02+03:00

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Депутаты областного Собрания поддержали инициативу губернатора о внесении поправок в «закон о тишине».

Соответствующие поправки внесены в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» на 48-й сессии.

Согласно предложенным изменениям, часы тишины в многоквартирных домах продлеваются в отношении производства ремонтных и строительных работ по будням на два утренних часа – ограничение действует с 21.00 до 10.00, в выходные и праздники с 21.00 до 11.00.

«Такая норма вводится в ответ на многочисленные жалобы граждан», - отметил заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Дмитрий Иванов.

Размер штрафа остаётся прежним. На граждан – от одной до трёх тысяч рублей, на должностных лиц - от трех до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти до семи тысяч рублей.

Ранее, за ужесточение «закона о тишине» единогласно проголосовали в комитете по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов. Противников законопроекта не нашлось.

ИСТОЧНИК KP.RU