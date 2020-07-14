Подросткам в Псковской области запретили ходить в кальянные
В Псковской области детям и подросткам запретили находиться в кальянных и других помещениях, в которых предоставляются услуги с использованием кальянов, сообщают в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Кальянные наряду с пивными барами и рюмочными включены в перечень объектов, где несовершеннолетним находиться нельзя.
Также на областном собрании уточнили понятийный аппарат, использующийся в региональном законодательстве.
Определение «электронные системы доставки никотина и жидкости для электронных систем доставки никотина» заменено в соответствующих законах на «устройства, имитирующие курение табака, и смеси для устройств, имитирующих курение табака».
Эти меры приняты, чтобы уберечь подростков от пагубных последствий курения и способствовать формированию у подрастающего поколения стремления к здоровому образу жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU