Подросткам в Псковской области запретили ходить в кальянные

14 Июль 2020 2020-07-14T12:43:58+03:00

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В Псковской области детям и подросткам запретили находиться в кальянных и других помещениях, в которых предоставляются услуги с использованием кальянов, сообщают в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Кальянные наряду с пивными барами и рюмочными включены в перечень объектов, где несовершеннолетним находиться нельзя.

Также на областном собрании уточнили понятийный аппарат, использующийся в региональном законодательстве.

Определение «электронные системы доставки никотина и жидкости для электронных систем доставки никотина» заменено в соответствующих законах на «устройства, имитирующие курение табака, и смеси для устройств, имитирующих курение табака».

Эти меры приняты, чтобы уберечь подростков от пагубных последствий курения и способствовать формированию у подрастающего поколения стремления к здоровому образу жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU