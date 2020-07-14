В Псковской области появятся новые арт-объекты

14 Июль 2020 2020-07-14T13:43:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Инициатива по созданию арт-объектов из технических сооружений была поддержана почти единогласно, сообщает управление общественных проектов и молодёжной политики Администрации Псковской области в своей группе в социальной сети "Вконтакте"

Свыше 3 тысяч жителей города приняли участие в голосовании, на котором почти единогласно была поддержана инициатива по нанесению граффити на технические сооружения. Имеются ввиду трансформаторные будки, заборы, гаражи и т.д.

Примеры инженерных сооружений в настоящее время и возможные варианты их оформления

В группе объявили, что до 24 июля будет проходить набор команды художников для создания граффити.

Отмечается, что материал для создания граффити художникам будет предоставлен и все что нужно авторам - желание творить и создавать шедевры направления street art.

ИСТОЧНИК KP.RU