В Псковской области появятся новые арт-объекты
Инициатива по созданию арт-объектов из технических сооружений была поддержана почти единогласно, сообщает управление общественных проектов и молодёжной политики Администрации Псковской области в своей группе в социальной сети "Вконтакте"
Свыше 3 тысяч жителей города приняли участие в голосовании, на котором почти единогласно была поддержана инициатива по нанесению граффити на технические сооружения. Имеются ввиду трансформаторные будки, заборы, гаражи и т.д.
Примеры инженерных сооружений в настоящее время и возможные варианты их оформления
В группе объявили, что до 24 июля будет проходить набор команды художников для создания граффити.
Отмечается, что материал для создания граффити художникам будет предоставлен и все что нужно авторам - желание творить и создавать шедевры направления street art.
ИСТОЧНИК KP.RU