Псковский вейк-парк оставил хорошие впечатления иногородним спортсменам
Спортсмены поделились впечатлениями от ежегодного Чемпионата Псковской области по кабельному вейкборду. Об этом сообщило ПАИ.
Лучшие райдеры Северо-Запада России приехали на чемпионат Псковской области по вейкбордингу. Соревнования проходили в категориях «Любители», «Мастера», также в отдельной категории для адаптивного вейкбординга, в ней участвовали маломобильные спортсмены.
Елизавета Налимова из Санкт-Петербурга приехала на соревнования и рассказала, что псковский вейк-парк один из самых лучших.
«В прошлом году каталась здесь, заняла первое место. Это самый лучший вейк-парк, самый приятный, сюда хочется возвращаться» -отметила спортсменка.
Девушка уже давно занимается этим видом спорта, она только закончила школу, но уже занимала первйе места на соевнованиях по вейкборду. На странице в социальной сети Instagram она делится множеством фотографий своих тренировок. Однако в этом году она не тренировалась перед чемпионатом, поскольку сдавала ЕГЭ. Елизавета приехала ради участия, заняла четвертое место.
ИСТОЧНИК KP.RU