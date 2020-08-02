Псковский вейк-парк оставил хорошие впечатления иногородним спортсменам

2 Авг. 2020 2020-08-02T11:14:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Спортсмены поделились впечатлениями от ежегодного Чемпионата Псковской области по кабельному вейкборду. Об этом сообщило ПАИ.

Лучшие райдеры Северо-Запада России приехали на чемпионат Псковской области по вейкбордингу. Соревнования проходили в категориях «Любители», «Мастера», также в отдельной категории для адаптивного вейкбординга, в ней участвовали маломобильные спортсмены.

Елизавета Налимова из Санкт-Петербурга приехала на соревнования и рассказала, что псковский вейк-парк один из самых лучших.

«В прошлом году каталась здесь, заняла первое место. Это самый лучший вейк-парк, самый приятный, сюда хочется возвращаться» -отметила спортсменка.

Девушка уже давно занимается этим видом спорта, она только закончила школу, но уже занимала первйе места на соевнованиях по вейкборду. На странице в социальной сети Instagram она делится множеством фотографий своих тренировок. Однако в этом году она не тренировалась перед чемпионатом, поскольку сдавала ЕГЭ. Елизавета приехала ради участия, заняла четвертое место.

ИСТОЧНИК KP.RU