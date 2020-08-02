Псков может побороться за звание беговой столицы России

2 Авг. 2020 2020-08-02T12:21:12+03:00

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Сегодня в Пскове проходит Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Спортивный фестиваль проходит в 85 городах по всей стране от Калининграда до Камчатки.

Тысячи людей со всей страны синхронно стартовали в одно время, вне зависимости от часовых поясов.

Участники предложили преодолеть дистанцию в 21,1 км, 10 и 5 километров. Для детей организаторы приготовили забег на 1,520 метров, самые маленькие смогут пробежать вместе с родителями уже в полдень.

Старт дали в Финском парке. Награждение победителей и призёров в абсолютном первенстве пройдёт в 12:30.

По итогам полумарафона выберут беговую столицу России. «За звание Беговой столицы соревнуются все города-участники ЗаБега. Победитель определяется по сопоставлению трех показателей: средний километраж всех участников, процентное соотношение участников к жителям города и средняя скорость всех участников» - рассказали организаторы.

В этом году «ЗаБег.РФ» объединился с фестивалем «Достигая цели!». Часть денежных средств, собранных со взносов участников на дистанции 1 520 метров, будет направлена в благотворительный фонд «Линия жизни» для помощи тяжелобольным детям.

ИСТОЧНИК KP.RU