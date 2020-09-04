Главный врач Псковской области развеял слухи про вакцину от гриппа

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В Псковской области началась пора ежегодной вакцинации против гриппа. О том, почему в этом году пренебречь вакциной не получится и как не бояться ослабления организма после вакцинации "Комсомольской правде в Пскове" рассказал главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

Многие псковичи встревожились новостью о плановых вакцинациях против гриппа. Людей взволновал вопрос не о важности этой процедуры, а возможном снежном коме заболеваний, который может настигнуть после прививки. Главный санитарный врач Псковской области объяснил, почему волнения об ослабленном организме во время вакцинации - сплетни.

"Никакого ослабленного вируса уже 20 с лишним лет при гриппе нет. В генной инженерии используются фрагменты убитого вируса, которые отвечают за формирование иммунитета. Потому любые реакции в организме в виде заболеваний исключены" - заверил главврач.

Александр Нестерук рассказал корреспонденту КП, что в этом году ему уже поступали звонки от родителей. "У ребенка мерили температуру в школе, я считаю, что это медицинская манипуляция и не разрешаю этого делать" - жаловался отец ребенка.

"Таких заявлений полно" - поделился Нестерук. Но ни градусников, ни вакцины опасаться не нужно.