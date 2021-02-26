Зоозащитники Пскова спасли выброшенную в поле слепую собаку

Фото из Instagram приюта Шанс

Псковские зоозащитники спасли выброшенную за городом собаку. Об этом сообщил приют "Шанс" в своём Instagram-аккаунте.

В праздник 23 февраля в приют поступил звонок о том, что недалеко от деревни Похвальщина, в канаве, лежит собака. Как выяснилось по приезде волонтёров, это старенький слепой кобель "размером чуть больше кошки". Он оставался на одном месте и очень сильно замёрз.

"Сегодня совершенно случайно у трассы был найден слепой старенький кобелек размером с крупного кота. Нашла его женщина, которая поехала выгуливать свою охотничью собаку в поля. Нашла чудом! Несчастный, слепой, старый пес тихо и обреченно лежал и трясся от холода. Тот, кто вывез слепого старичка, "заботливо" кинул немного соломки и положил на нее собаку!!! Видимо, чтобы удобнее умирать было! Он голодный и промерз насквозь!", - рассказали о случившимся сотрудники приюта.

Фото из Instagram приюта Шанс

На данный момент собаку забрали в переполненный приют и активно ищут ей новый дом.