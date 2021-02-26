Псковичам стало проще получить право собственности на гаражные постройки

из архива КП

Псковичи смогут легализировать свои гаражи и земельные участки под ними. Об этом сообщила газета "Псковская Правда".

Государственная Дума приняла законопроект, дающий право оформить в собственность гаражную постройку и землю под ней.

По данным Росреестра, только в Псковской области незаконных гаражей около пятидесяти тысяч. В России таких построек насчитывается свыше 3 миллионов.

При отсутствии правового статуса такие объекты могут быть в любое время снесены без компенсации владельцу, даже если он платил за них членские взносы.

«Закон касается индивидуальных гаражей и упорядочения той ситуации, которая сложилась на сегодня во всей стране, когда граждане фактически являются владельцами гаражей, но, не имея на руках документов, которые соответствуют требованиям действующего законодательства, не могут во внесудебном порядке зарегистрировать свои права», - пояснила руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.

Новый законопроект в первую очередь коснётся граждан, которые построили или купили гаражи до начала действия Градостроительного кодекса - до 31 декабря 2004 года.

Подробнее о новом законе читайте в статье "Псковской Правды".