Юлия Пересильд передала псковичам привет и рассказала откуда черпает вдохновение

Фото: Instagram-аккаунт Юлии Пересильд

Актриса театра и кино псковичка Юлия Пересильд, общаясь с подписчками в социальной сети Instagram, передала псковичам привет.

В личные сообщение актрисе передали весточку из Пскова. Юлия опубликовала это сообщение на своей странице и передала привет всем псковичам, опубликовав фотографию из недавней поездки на малую родину.

Кроме того актриса рассказала, как у нее получается восполнять ресурсы и откуда она черпает вдохновение. «Восполнять ресурс с детьми бывает очень сложно. Иногда в душ нормально сходить сложно: "Мам... мама... мам..." Каждые две минуты. Мне помогают книги, фильмы и, самое главное, я люблю людей. Разных. Меня вдохновляют судьбы, истории, разговоры. Я от этого заряжаюсь!»