Ко Дню кошек музей-заповедник «Михайловское» приглашает на виртуальную выставку

Фото Музей-заповедник А.С. Пушкина Михайловское

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» открыл виртуальную выставку, посвящённую Международному дню кошек. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в пресс-службе музея.

Виртуальную экспозицию разместили в сообществах заповедника в социальных сетях. В неё вошли работы современных живописцев, графиков и дизайнеров, запечатлевшие поэта и его няню в компании котов и кошек.

Сам поэт очень любил кошек, они появляются в его сочинениях намного чаще других животных. В целом в стихах и прозе Александр Сергеевич упомянул 12 раз кошек и 17 раз котов.

Как поделились сотрудники музея, коты также очень привлекали и первого послевоенного директора музея С.С. Гейченко.

А несколько лет назад в Пушкинском Заповеднике проходила выставка «Коты для умноженья доброты», где были представлены работы заслуженного художника России Юрия Люкшина из серий «Русские коты» и «Коты Малевича». Дополняли выставку фотографиями известных деятелей культуры и искусства, — теми, где они запечатлены со своими домашними любимцами.

Сегодняшнюю виртуальную выставку ко Дню кошек из фондов «Михайловского» можно посмотреть в сообществах музея в ВКонтакте, Facebook и Instagram.