89 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

Всего 7 человек вылечились от коронавируса за сутки в Псковской области

В Псковской области коронавирусом за сутки заразились 89 человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

За минувшие сутки количество заражённых в городе увеличилось до 32 тысяч 184 человек. Всего в Псковской области выздоровело 21 тысяча 93 пациента, из них 7 – за минувшие сутки.

Количество умерших от коронавируса увеличилось до 169 человек, от COVID-19 умер ещё один пскович. Количество исследований на коронавирус, проведённых в регионе – 280 тысяч 254, из них 1 тысяча 141 за минувшие сутки.