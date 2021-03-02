1 марта в Псковской области зафиксировали еще один очаг коронавируса

Новый очаг коронавируса выявлен в урологическом отделении Великолукской межрайонной больницы. Об этом сообщили в telegram-канале региона. На данный момент отделение больницы закрыто.

Сейчас там проводят необходимые противоэпидемические мероприятия. При этом, сама больница продолжает работать в обычном режиме.

За минувшие сутки в регионе зафиксировано 89 новых случаев коронавируса, выздоровело от COVID-19 за сутки всего 7 пациентов.