Путешественница автостопом расскажет псковичам о секретах жизни в дороге

Фото Анастасии Железновой

Клуб путешествий имени Глеба Травина приглашает псковичей на встречу с автостопщицей Анастасией Железновой. Об этом сообщает образовательный проект "Vетка" в своём сообществе в Вконтакте.

"Анастасия Железнова — отважная девушка, которая три года одна путешествовала автостопом по Юго-Восточной Азии и другим регионам. Настя расскажет о Китае и Мьянме, жизни в дороге, путешествиях автостопом, на байках и велосипедах, о там, как найти работу в незнакомой стране и эффективного изучать иностранные языки.", - рассказали организаторы. Встреча пройдёт в Новом зале театра драмы имени Пушкина 3 марта (среда) в 19:00. Записаться на встречу можно в сообщениях группы.