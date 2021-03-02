Открылись подробности перепланировки псковского «Октября»

Фото из архива КП

В псковской Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва прошло совещание по вопросам переустройства бывшего кинотеатра на площади Ленина в современную городскую библиотеку. Об этом "Комсомольской Правде в Пскове" сообщили в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

По итогу собрания историки, краеведы, строители и дизайнеры сошлись на том, что входная зона помещения, фойе на первом и втором этаже будут отданы под музейные экспозиции, посвящённые истории Пскова.

В частности, в выставочном пространстве найдёт отражение история площади Ленина, на которой когда-то стоял княжий двор, вели торговлю и была воздвигнута памятная часовня в честь жертв восстания 1650 года. Для выставки задействовано современное мультимедийное оборудование для 3D-проекции.

Сама краеведческая библиотека будет размещена в бывших залах кинотеатра, перегородки которых заменятся на колоннады, а ниши будут переделаны в панорамные окна с витражами. В основном помещении разместятся коллективный офис, игровая, звукозаписывающая студия, 100-местный кинозал и другие атрибуты современного библиотечного пространства.

Также предполагается, что в новом пространстве будет кафе, сувенирный магазин и информационный центр для туристов.

Авторы проекта также отметили, что библиотека будет доступна для маломобильных граждан.

К работе над дизайном объекта были привлечены лучшие специалисты России. По плану новая Историко-краеведческая библиотека должна будет открыться в начале 2023 года.